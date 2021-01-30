«Манчестер Юнайтед» подпишет Дембеле, если сорвётся трансфер Санчо

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30 Января 2021, 09:28,
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Вингер каталонской «Барселоны» Усман Дембеле может перебраться в топ-клуб английской Премьер-лиги, об этом сообщил посредством «Твиттера» журналист Кристиан Фальк.
Согласно данным инсайдера, заинтересованность в подписании 23-летнего футболиста проявляет «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» предпримут попытку купить Дембеле, если сорвется сделка по переходу хавбека дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо.
В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании французский полузащитник провел 13 поединков, записав на свой счет два забитых мяча и одну результативную передачу. Его контракт с «сине-гранатовыми» рассчитан до середины 2022-го года.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Манчестер Юнайтед, Трансферы футбола - зима 2021, Усман Дембеле
Нафига им это, у них же и так два дембеле в атаке бегает.
А есть другие варианты, а то эти совсем не по душе?
Поздно , Дембеле сейчас нужен Барсе