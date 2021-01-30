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«Манчестер Юнайтед» подпишет Дембеле, если сорвётся трансфер Санчо

30 Января 2021, 09:28,

Global Look Press

Вингер каталонской «Барселоны» Усман Дембеле может перебраться в топ-клуб английской Премьер-лиги, об этом сообщил посредством «Твиттера» журналист Кристиан Фальк.

Согласно данным инсайдера, заинтересованность в подписании 23-летнего футболиста проявляет «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» предпримут попытку купить Дембеле, если сорвется сделка по переходу хавбека дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании французский полузащитник провел 13 поединков, записав на свой счет два забитых мяча и одну результативную передачу. Его контракт с «сине-гранатовыми» рассчитан до середины 2022-го года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Юнайтед, Трансферы футбола - зима 2021, Усман Дембеле
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Комментарии (3)
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0
slain
30 Января 2021, 12:36

Нафига им это, у них же и так два дембеле в атаке бегает.

0
altmax
30 Января 2021, 12:26

А есть другие варианты, а то эти совсем не по душе?

0
ARTUR
30 Января 2021, 09:57

Поздно , Дембеле сейчас нужен Барсе

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