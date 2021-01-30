«Манчестер Юнайтед» подпишет Дембеле, если сорвётся трансфер Санчо

Вингер каталонской «Барселоны» Усман Дембеле может перебраться в топ-клуб английской Премьер-лиги, об этом сообщил посредством «Твиттера» журналист Кристиан Фальк.

Согласно данным инсайдера, заинтересованность в подписании 23-летнего футболиста проявляет «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» предпримут попытку купить Дембеле, если сорвется сделка по переходу хавбека дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании французский полузащитник провел 13 поединков, записав на свой счет два забитых мяча и одну результативную передачу. Его контракт с «сине-гранатовыми» рассчитан до середины 2022-го года.