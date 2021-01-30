​Лингард перебрался в «Вест Хэм»

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30 Января 2021, 00:47,
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«Вест Хэм» посредством своего официального сайта объявил о переходе полузащитника Джесси Лингарда. Лондонский клуб арендовал двадцативосьмилетнего футболиста до конца нынешнего сезона.
Джесси Лингард потерял место в основной обойме «Манчестер Юнайтед» и практически не играл в этом сезоне. Полузащитник принял участие лишь в трёх поединках команды, причём было это в Кубке Англии и Кубке лиги.
Стоит сказать, что «Вест Хэм» нынче находится в отличной форме. Команда Дэвида Мойеса занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. В воскресенье «молотобойцы» сыграют на своём поле против «Ливерпуля».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Манчестер Юнайтед, Вест Хэм, Трансферы футбола - зима 2021, Джесси Лингард, Трансферы футбола состоявшиеся - зима 2021
Как ни странно, пожелаю, чтобы он ничего не испортил Вест Хэму! А так полузащитник талантливый, ещё может остепенится и заиграет. Но проблема в том, что он в перспективных пол-жизни ходит... А выхлопа от него немного было в МЮ.