​Лингард перебрался в «Вест Хэм»

«Вест Хэм» посредством своего официального сайта объявил о переходе полузащитника Джесси Лингарда. Лондонский клуб арендовал двадцативосьмилетнего футболиста до конца нынешнего сезона.

Джесси Лингард потерял место в основной обойме «Манчестер Юнайтед» и практически не играл в этом сезоне. Полузащитник принял участие лишь в трёх поединках команды, причём было это в Кубке Англии и Кубке лиги.

Стоит сказать, что «Вест Хэм» нынче находится в отличной форме. Команда Дэвида Мойеса занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. В воскресенье «молотобойцы» сыграют на своём поле против «Ливерпуля».