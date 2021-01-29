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​Роуз договорился о контракте с турецким клубом

29 Января 2021, 23:56,

Global Look Press

Защитник «Тоттенхэма» Дэнни Роуз договорился о контракте с «Трабзонспором». Как сообщает в Twitter турецкий журналист Салим Манав, тридцатилетний футболист прибудет в Турцию на выходных. Он поставит подпись под трудовым соглашением сроком на три с половиной года.

Дэнни Роуз оказался не нужен Жозе Моуринью. В нынешнем сезоне защитник выступал только за резервную команду «Тоттенхэма». Ранее же в составе «шпор» Роуз провёл более двухсот поединков во всех соревнованиях.

«Трабзонспор» занимает шестое место в турнирной таблице турецкой Суперлиги, отставая от лидера на одиннадцать очков.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Тоттенхэм, Трансферы футбола - зима 2021, Трабзонспор, Дэнни Роуз
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