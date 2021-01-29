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​Тренер «Шеффилда»: «За «Манчестер Сити» не сыграют де Брёйне и Агуэро? Вот и всё, это выездная победа!»

29 Января 2021, 23:41,

Global Look Press

Тренер «Шеффилд Юнайтед» Крис Уайлдер был в хорошем настроении на пресс-конференции перед матчем с «Манчестер Сити». Особенно рулевому последней команды Премьер-лиги понравился вопрос о перспективах его команды в свете отсутствия Кевина де Брёйне и Серхио Агуэро у соперника.

«За «Манчестер Сити» не сыграют де Брёйне и Агуэро? Это делает нашу задачу проще, не так ли? Вот и всё, это выездная победа! Назовите ещё одного, кто у них не сыграет, и нам станет ещё проще», - сказал Уайлдер.

«Манчестер Сити» и «Шеффилд Юнайтед» сыграют в субботу.

Напомним, что несколько дней назад «Шеффилд Юнайтед» сенсационно победил в гостях у «Манчестер Юнайтед».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Сити, Серхио Агуэро, Кевин де Брёйне, Шеффилд Юнайтед, Крис Уайлдер
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