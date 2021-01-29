Агуэро пропустит ещё один матч «Манчестер Сити»

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29 Января 2021, 21:52,
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Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро пропустит субботний матч команды против «Шеффилд Юнайтед». Аргентинец ещё не имеет отрицательного теста на коронавирус, чтобы приступить к тренировкам.
«Серхио пока нет. Когда он сдаст отрицательный тест, он вернётся. Сейчас у нас всё ещё нет результатов», - сказал Гвардиола на пресс-конференции.
Напомним, Серхио Агуэро оказался в изоляции ещё несколько лет назад, когда выяснилось, что он контактировал с заражённым коронавирусом человеком. Позже аргентинец и сам сдал положительный тест.
«Манчестер Сити» и «Шеффилд Юнайтед» сыграют в субботу, тридцатого января.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Манчестер Сити, Серхио Агуэро