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Агуэро пропустит ещё один матч «Манчестер Сити»

29 Января 2021, 21:52,

Global Look Press

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро пропустит субботний матч команды против «Шеффилд Юнайтед». Аргентинец ещё не имеет отрицательного теста на коронавирус, чтобы приступить к тренировкам.

«Серхио пока нет. Когда он сдаст отрицательный тест, он вернётся. Сейчас у нас всё ещё нет результатов», - сказал Гвардиола на пресс-конференции.

Напомним, Серхио Агуэро оказался в изоляции ещё несколько лет назад, когда выяснилось, что он контактировал с заражённым коронавирусом человеком. Позже аргентинец и сам сдал положительный тест.

«Манчестер Сити» и «Шеффилд Юнайтед» сыграют в субботу, тридцатого января.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Сити, Серхио Агуэро
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