​Дополнительные замены при сотрясении мозга появятся в АПЛ с 6 февраля

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29 Января 2021, 21:34,
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В Премьер-лиге совсем скоро начнут тестировать дополнительные замены в случае подозрения на сотрясение мозга у футболиста. Как сообщает портал Goal.com, возможность делать такие перестановки в составе в чемпионате Англии появится уже 6 февраля.
Отмечается, что каждая команда в одном матче сможет сделать по две замены, связанные с сотрясением. В случае использования такой перестановки другая команда тоже получает право на ещё одну замену.
В Кубке Англии дополнительные замены появятся с пятого раунда, матчи которого пройдут с девятого по одиннадцатое февраля.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Апл
Лет 10 уже думаю,что как появятся замены связанные с травмами, то как доказать то наличие этой самой травмы?
И в тренировочный процесс включат уроки актерского мастерства (даже читал,что в некоторых командах есть такие занятия)
П.с.
Травмы такие как у Гомеша не в счет. Их трудно просимулировать