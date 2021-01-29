​Дополнительные замены при сотрясении мозга появятся в АПЛ с 6 февраля

В Премьер-лиге совсем скоро начнут тестировать дополнительные замены в случае подозрения на сотрясение мозга у футболиста. Как сообщает портал Goal.com, возможность делать такие перестановки в составе в чемпионате Англии появится уже 6 февраля.

Отмечается, что каждая команда в одном матче сможет сделать по две замены, связанные с сотрясением. В случае использования такой перестановки другая команда тоже получает право на ещё одну замену.

В Кубке Англии дополнительные замены появятся с пятого раунда, матчи которого пройдут с девятого по одиннадцатое февраля.