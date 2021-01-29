Нурмагомедов выложил совместную фотографию с ван Дейком: «Желаю тебе скорейшего выздоровления»

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов выложил совместную фотографию с защитником Виргилом ван Дейком, который продолжается восстанавливаться от серьёзной травмы.

«Было приятно познакомиться с тобой. Желаю тебе всего наилучшего и скорейшего выздоровления. Я знаю, что такое травмы, будь терпелив», - подписал фотографию Нурмагомедов.

Напомним, что голландский защитник получил травму колена в октябрьском матче английской Премьер-лиги с «Эвертоном» (2:2).

29-летний ван Дейк сыграл восемь матчей во всех турнирах нынешнего сезона и отметился одним забитым голом.