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Нурмагомедов выложил совместную фотографию с ван Дейком: «Желаю тебе скорейшего выздоровления»

29 Января 2021, 19:22,

Global Look Press

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов выложил совместную фотографию с защитником Виргилом ван Дейком, который продолжается восстанавливаться от серьёзной травмы.

«Было приятно познакомиться с тобой. Желаю тебе всего наилучшего и скорейшего выздоровления. Я знаю, что такое травмы, будь терпелив», - подписал фотографию Нурмагомедов.

Напомним, что голландский защитник получил травму колена в октябрьском матче английской Премьер-лиги с «Эвертоном» (2:2).

29-летний ван Дейк сыграл восемь матчей во всех турнирах нынешнего сезона и отметился одним забитым голом.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Виргил Ван Дейк, Хабиб Нурмагомедов
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