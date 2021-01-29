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Клопп пытается уговорить Мбаппе перейти в «Ливерпуль»

29 Января 2021, 18:48,

Global Look Press

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

Как сообщает Canal+, главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп пытается уговорить французского футболиста перейти в стан «красных». Немецкий специалист готов сделать Мбаппе ключевым игроком своей команды. Отмечается, что это предложение заинтересовало окружение Килиана, но о позиции самого футболиста не сообщается.

В последнее время всё чаще и чаще появляется информация об интересе к Мбаппе со стороны мадридского «Реала». Действующее соглашение 22-летнего форварда с парижским клубом рассчитано до конца следующего сезона.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ливерпуль, Юрген Клопп, Килиан Мбаппе
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