Клопп пытается уговорить Мбаппе перейти в «Ливерпуль»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

Как сообщает Canal+, главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп пытается уговорить французского футболиста перейти в стан «красных». Немецкий специалист готов сделать Мбаппе ключевым игроком своей команды. Отмечается, что это предложение заинтересовало окружение Килиана, но о позиции самого футболиста не сообщается.

В последнее время всё чаще и чаще появляется информация об интересе к Мбаппе со стороны мадридского «Реала». Действующее соглашение 22-летнего форварда с парижским клубом рассчитано до конца следующего сезона.