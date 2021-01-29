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Мойес: «Если сделка состоится, то Лингард добавит нам вариативности в атаке»

29 Января 2021, 18:41,

Global Look Press

Наставник лондонского «Вест Хэма» Дэвид Мойес прокомментировал возможную аренду полузащитника «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингарда.

«Если сделка состоится, то Джесси добавит нам вариативности в атаке. Он может сыграть не только на любой позиции в передней линии, но и в полузащите.

Планируется ли ещё усиление? Да, мы ищем нападающего», - цитирует Мойеса BBC.

Отметим, что в случае с Лингардом речь идёт об аренде до конца сезона, а не о полноценном трансфере.

После двадцати туров «Вест Хэм» занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отставая от лидера на шесть зачетных баллов.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Вест Хэм, Дэвид Мойес, Джесси Лингард
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