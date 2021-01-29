Мойес: «Если сделка состоится, то Лингард добавит нам вариативности в атаке»

Наставник лондонского «Вест Хэма» Дэвид Мойес прокомментировал возможную аренду полузащитника «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингарда.

«Если сделка состоится, то Джесси добавит нам вариативности в атаке. Он может сыграть не только на любой позиции в передней линии, но и в полузащите.

Планируется ли ещё усиление? Да, мы ищем нападающего», - цитирует Мойеса BBC.

Отметим, что в случае с Лингардом речь идёт об аренде до конца сезона, а не о полноценном трансфере.

После двадцати туров «Вест Хэм» занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отставая от лидера на шесть зачетных баллов.