Гвардиола – о матче с «Шеффилд Юнайтед»: «В АПЛ может случиться всё что угодно»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча против «Шеффилд Юнайтед».

«В английской Премьер-лиге может случиться всё что угодно, никто не отдаст вам три очка заранее. Я видел игры «Шеффилда», это живая команда, которая любит играть в футбол. Непросто показывать такую игру, учитывая то, как для них складывается сезон. Могу сказать только хорошее о Крисе Уайлдере и его игроках. Их результат в матче против «Манчестер Юнайтед» говорит сам за себя. Все знают, как тяжело победить на «Олд Траффорд». Я вижу, что игроки «Шеффилда» верят друг в друга – это самое важное», - цитирует Гвардиолу BBC.