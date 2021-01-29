Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Гвардиола – о матче с «Шеффилд Юнайтед»: «В АПЛ может случиться всё что угодно»

29 Января 2021, 17:34,

Global Look Press

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча против «Шеффилд Юнайтед».

«В английской Премьер-лиге может случиться всё что угодно, никто не отдаст вам три очка заранее. Я видел игры «Шеффилда», это живая команда, которая любит играть в футбол. Непросто показывать такую игру, учитывая то, как для них складывается сезон. Могу сказать только хорошее о Крисе Уайлдере и его игроках. Их результат в матче против «Манчестер Юнайтед» говорит сам за себя. Все знают, как тяжело победить на «Олд Траффорд». Я вижу, что игроки «Шеффилда» верят друг в друга – это самое важное», - цитирует Гвардиолу BBC.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола, Шеффилд Юнайтед
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