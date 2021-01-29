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Сульшер подтвердил, что Лингард близок к переходу в «Вест Хэм»

29 Января 2021, 16:45,

Global Look Press

Наставник «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер подтвердил, что полузащитник Джесси Лингард близок к переходу в «Вест Хэм».

«Думаю, что переход Лингарда в аренду в «Вест Хэм» состоится. Мы хотим, чтобы Джесси вернулся к нам другим, показав в новом клубе, что он является хорошим футболистом. Думаю, что ему просто не повезло в некоторых моментах. Он был изолирован от команды из-за заражения коронавирусом и контакта с заболевшим – это отняло у него время», - цитирует Сульшера BBC.

28-летний Лингард является воспитанником «Манчестер Юнайтед», в нынешнем сезоне он сыграл лишь три матча за «манкунианцев» во всех турнирах, но голевыми действиями не отметился.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Юнайтед, Вест Хэм, Уле Гуннар Сульшер, Джесси Лингард
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