Клопп: «Мы работаем над усилением, но о большем говорить не приходится»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос о возможном подписании центрального защитника после травмы Жоэля Матипа.

«Послушайте, я не знаю, что произойдёт. Мы попробуем приобрести центрального защитника. Мне смешно, когда все вокруг думают, что «Ливерпулю» всё равно на эту ситуацию, и мы ничего не делаем. Мы работаем над усилением, но смысл говорить что-то большее? Если появится возможность, то, конечно, мы подпишем кого-нибудь.

После травмы Матипа ничего не изменилось, мы уже долгое время работаем на трансферном рынке, не собираемся останавливаться», - цитирует Клоппа BBC.