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Клопп: «Мы работаем над усилением, но о большем говорить не приходится»

29 Января 2021, 16:36,

Global Look Press

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос о возможном подписании центрального защитника после травмы Жоэля Матипа.

«Послушайте, я не знаю, что произойдёт. Мы попробуем приобрести центрального защитника. Мне смешно, когда все вокруг думают, что «Ливерпулю» всё равно на эту ситуацию, и мы ничего не делаем. Мы работаем над усилением, но смысл говорить что-то большее? Если появится возможность, то, конечно, мы подпишем кого-нибудь.

После травмы Матипа ничего не изменилось, мы уже долгое время работаем на трансферном рынке, не собираемся останавливаться», - цитирует Клоппа BBC.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ливерпуль, Юрген Клопп
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