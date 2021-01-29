«Байер» продолжает вести переговоры с «Лестером» о переходе Грэя

Хавбек «Лестера» Демарай Грэй скорее всего продолжит карьеру в леверкузенском «Байере».

Как сообщил журналист Макс Билефельд в «Твиттере», переговоры между клубами продолжаются. «Байер» хочет приобрести Грэя именно зимой. В переговорах наблюдается положительная динамика, таким образом, трансфер может состояться уже в ближайшее время.

Отметим, что действующее соглашение 24-летнего англичанина с «Лестером» истекает 30 июня 2021 года, зимнее трансферное окно – единственная возможность выручить с продажи Грэя хоть какие-то деньги.

В нынешнем сезоне Демарай сыграл два матча за «Лестер» во всех турнирах, но голевыми действиями не отметился.