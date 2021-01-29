Реднапп: «Если Бэйл не заиграет в «Тоттенхэме», то где он это сделает?»

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29 Января 2021, 14:30,
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Бывший главный тренер «Тоттенхэма» и «Вест Хэма» Гарри Реднапп высказался о вингере «Реала» Гарете Бэйле, который выступает за «шпор» на правах аренды.
«Если Гарет не заиграет в «Тоттенхэме», то где он это сделает? Возможно, ему стоит выбрать легкий вариант и уехать в Америку или Китай. Очевидно, что Бэйл пока не убедил Моуринью. Возникает ощущение, что Гарет находится в своём мире.
Бэйл должен доказать, что он достоин места в составе. Кажется, что на данный момент у Бэйла нет той скорости и резкости, как и раньше, а может быть у него просто непростые времена, такое бывает», - цитирует Реднаппа Stadium Astro.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Тоттенхэм, Гарет Бэйл, Гарри Реднапп