Реднапп: «Если Бэйл не заиграет в «Тоттенхэме», то где он это сделает?»

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» и «Вест Хэма» Гарри Реднапп высказался о вингере «Реала» Гарете Бэйле, который выступает за «шпор» на правах аренды.

«Если Гарет не заиграет в «Тоттенхэме», то где он это сделает? Возможно, ему стоит выбрать легкий вариант и уехать в Америку или Китай. Очевидно, что Бэйл пока не убедил Моуринью. Возникает ощущение, что Гарет находится в своём мире.

Бэйл должен доказать, что он достоин места в составе. Кажется, что на данный момент у Бэйла нет той скорости и резкости, как и раньше, а может быть у него просто непростые времена, такое бывает», - цитирует Реднаппа Stadium Astro.