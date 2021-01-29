Орье разозлился на решение Моуринью заменить его в перерыве матча с «Ливерпулем» и сразу же покинул стадион

Защитник «Тоттенхэма» Серж Орье был в ярости из-за решения Жозе Моуринью заменить его в перерыве вчерашнего матча с «Ливерпулем» (1:3).

Как сообщает Daily Mail, в перерыве Моуринью провёл беседу с Орье, выразив недовольство действиями защитника в моменте с голом Орье. После того, как ивуариец узнал, что его заменят, он незамедлительно покинул стадион, не дожидаясь окончания матча.

28-летний Орье сыграл шестнадцать матчей за «Тоттенхэм» во всех турнирах нынешнего сезона, забил два гола и отдал одну голевую передачу. Контракт Сержа с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.