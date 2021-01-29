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Орье разозлился на решение Моуринью заменить его в перерыве матча с «Ливерпулем» и сразу же покинул стадион

29 Января 2021, 14:21,

Global Look Press

Защитник «Тоттенхэма» Серж Орье был в ярости из-за решения Жозе Моуринью заменить его в перерыве вчерашнего матча с «Ливерпулем» (1:3).

Как сообщает Daily Mail, в перерыве Моуринью провёл беседу с Орье, выразив недовольство действиями защитника в моменте с голом Орье. После того, как ивуариец узнал, что его заменят, он незамедлительно покинул стадион, не дожидаясь окончания матча.

28-летний Орье сыграл шестнадцать матчей за «Тоттенхэм» во всех турнирах нынешнего сезона, забил два гола и отдал одну голевую передачу. Контракт Сержа с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Тоттенхэм, Жозе Моуринью, Серж Орье
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Комментарии (2)
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3
Evgen 86
29 Января 2021, 15:50

Господин Моуриньо а не расизм ли это!? Черныша поменял ай ай ай... Срочно дело в комитет по этике

2
altmax
29 Января 2021, 15:22

Роуз, Алли, Ндомбеле, Орье, кто следующий? Мне кажется, я вижу нечто общее в них)

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