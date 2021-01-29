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Холанн и Алаба - трансферные цели Тухеля

29 Января 2021, 11:59,

Global Look Press

Наставник лондонского «Челси» Томас Тухель назвал две трансферные цели. Грядущим летом немецкий специалист хочет усилить атаку и оборону.

Как сообщает издание Sky Sports, в поле зрения Тухеля находятся норвежский нападающий Эрлинг Холанн («Боруссия» Дортмунд) и защитник Давид Алаба («Бавария»).

Стоит отметить, что Алаба летом станет свободным агентом, поэтому может достаться «пенсионерам» бесплатно. За Холанна лондонцам придется заплатить большие деньги, поскольку у игрока долгосрочный контракт с «Боруссией».

По итогам 20 туров АПЛ «Челси» набрал 30 очков и располагается на восьмом месте в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Челси, Томас Тухель, Давид Алаба, Эрлинг Холанн, Трансферы футбола - лето 2021
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