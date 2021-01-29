Холанн и Алаба - трансферные цели Тухеля

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29 Января 2021, 11:59,
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Наставник лондонского «Челси» Томас Тухель назвал две трансферные цели. Грядущим летом немецкий специалист хочет усилить атаку и оборону.
Как сообщает издание Sky Sports, в поле зрения Тухеля находятся норвежский нападающий Эрлинг Холанн («Боруссия» Дортмунд) и защитник Давид Алаба («Бавария»).
Стоит отметить, что Алаба летом станет свободным агентом, поэтому может достаться «пенсионерам» бесплатно. За Холанна лондонцам придется заплатить большие деньги, поскольку у игрока долгосрочный контракт с «Боруссией».
По итогам 20 туров АПЛ «Челси» набрал 30 очков и располагается на восьмом месте в турнирной таблице.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Челси, Томас Тухель, Давид Алаба, Эрлинг Холанн, Трансферы футбола - лето 2021