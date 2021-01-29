Тухель оценил состав «Челси»

Новоиспеченный наставник лондонского «Челси» Томас Тухель оценил нынешний состав «пенсионеров».

«Я пока не увидел каких-то проблем с составом команды. Меня полностью устраивают те игроки, которые собраны в «Челси». В моем распоряжении 22 полевых футболиста и несколько вратарей», - передает слова немецкого специалиста портал Goal.com.

Напомним, что Тухель несколько дней назад занял пост рулевого «Челси». Он заменил уволенного Фрэнка Лэмпарда.

По итогам 20 туров английской Премьер-лиги лондонский клуб набрал 30 баллов и располагается на восьмой позиции в турнирной таблице.