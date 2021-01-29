Тухель оценил состав «Челси»

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29 Января 2021, 11:16,
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Новоиспеченный наставник лондонского «Челси» Томас Тухель оценил нынешний состав «пенсионеров».
«Я пока не увидел каких-то проблем с составом команды. Меня полностью устраивают те игроки, которые собраны в «Челси». В моем распоряжении 22 полевых футболиста и несколько вратарей», - передает слова немецкого специалиста портал Goal.com.
Напомним, что Тухель несколько дней назад занял пост рулевого «Челси». Он заменил уволенного Фрэнка Лэмпарда.
По итогам 20 туров английской Премьер-лиги лондонский клуб набрал 30 баллов и располагается на восьмой позиции в турнирной таблице.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Челси, Томас Тухель