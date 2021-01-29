Джеко хочет вернуться в «Манчестер Сити»

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29 Января 2021, 08:15,
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Центрфорвард Эдин Джеко, который близок к уходу из «Ромы» из-за конфликта с наставником команды Паулу Фонсекой, желает продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.
Согласно информации издания Corriere dello Sport, представитель нападающего Алессандро Луччи вступил в переговоры с руководством «Манчестер Сити». Отмечается, что манкунианцы не горят желанием подписывать 34-летнего бомбардира, однако агент пытается их переубедить.
Напомним, что Джеко выступал за «горожан» с 2011-го по 2015-й год.
В текущем сезоне чемпионата Италии босниец сыграл 15 матчей, записав на свой счет семь голов.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Манчестер Сити, Трансферы футбола - зима 2021, Эдин Джеко