«Монако» не ведёт переговоры о переходе Торрейры

Полузащитник лондонского «Арсенала» Лукас Торрейра, находящийся в аренде в мадридском «Атлетико», не перейдёт в «Монако».

Французский клуб не ведёт переговоры с 24-летним уругвайцем, сообщает журналист Фабрицио Романо.

В текущем сезоне Лукас в аренде в «Атлетико» провёл 15 игр во всех турнирах, забил один гол и отдал одну голевую передачу. Также он провёл 3 игры за сборную Уругвая в квалификации к чемпионату мира 2020 года в Катаре, в которых отметился одним ассистом. За «Арсенал» Торрейра провёл в английской Премьер-лиге 63 матча, где забил три мяча и отдал партнёрам три голевых передачи.