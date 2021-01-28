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«Монако» не ведёт переговоры о переходе Торрейры

28 Января 2021, 22:08,

Global Look Press

Полузащитник лондонского «Арсенала» Лукас Торрейра, находящийся в аренде в мадридском «Атлетико», не перейдёт в «Монако».

Французский клуб не ведёт переговоры с 24-летним уругвайцем, сообщает журналист Фабрицио Романо.

В текущем сезоне Лукас в аренде в «Атлетико» провёл 15 игр во всех турнирах, забил один гол и отдал одну голевую передачу. Также он провёл 3 игры за сборную Уругвая в квалификации к чемпионату мира 2020 года в Катаре, в которых отметился одним ассистом. За «Арсенал» Торрейра провёл в английской Премьер-лиге 63 матча, где забил три мяча и отдал партнёрам три голевых передачи. 
Евро-Футбол.Ру Григорий Звоников
Теги: Арсенал Лондон, Атлетико Мадрид, Лукас Торрейра
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