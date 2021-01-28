​Тухель ответил на вопрос, не переживает ли он из-за увольнений тренеров «Челси»

Роман Абрамович не относится к тем владельцам футбольных клубов, которые дают своим тренерам много времени. В случае отсутствия положительных результатов тренерские отставки в «Челси» происходят достаточно быстро.

У Томаса Тухеля на пресс-конференции спросили, не боится ли он по поводу того, что «Челси» готов быстро увольнять тренеров.

«Я благодарен, что могу работать на таком уровне. Когда ты подписываешь контракт с «Челси», ты подписываешься под задачей добывать трофеи. Меня это не пугает. У меня высокие амбиции, как и у моего нового клуба», - высказался немецкий тренер.

В среду в первом матче под руководством Томаса Тухеля «Челси» поделил очки с «Вулверхэмптоном» (0:0).