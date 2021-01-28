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​Тухель получил сообщение от Лэмпарда

28 Января 2021, 18:31,

Global Look Press

Главный тренер «Челси» Томас Тухель на пресс-конференции сообщил журналистам, что он получил сообщение от Фрэнка Лэмпарда.

«Мне очень приятно, что утром Лэмпард написал мне сообщение, в котором пожелал удачи», - сказал Тухель.

Напомним, Лэмпард покинул «Челси» в понедельник после полутора лет работы. Молодой специалист был уволен на фоне неудовлетворительных результатов, которые повлекли за собой откат команды на девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Добавим, что в дебютном поединке под руководством Томаса Тухеля «Челси» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» (0:0).
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Челси, Фрэнк Лэмпард, Томас Тухель
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