​Тухель получил сообщение от Лэмпарда

Главный тренер «Челси» Томас Тухель на пресс-конференции сообщил журналистам, что он получил сообщение от Фрэнка Лэмпарда.

«Мне очень приятно, что утром Лэмпард написал мне сообщение, в котором пожелал удачи», - сказал Тухель.

Напомним, Лэмпард покинул «Челси» в понедельник после полутора лет работы. Молодой специалист был уволен на фоне неудовлетворительных результатов, которые повлекли за собой откат команды на девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Добавим, что в дебютном поединке под руководством Томаса Тухеля «Челси» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» (0:0).