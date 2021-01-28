​Британские депутаты выступают за заморозку активов Абрамовича из-за дела Навального

Депутаты призвали британское правительство заморозить активы владельца «Челси» Романа Абрамовича из-за дела Алексея Навального. Об этом на своих страницах сообщает The Times. Также депутаты выступили за заморозку активов Алишера Усманова, имеющего отношение к «Эвертону».

Алексей Навальный – известный российский политик-оппозиционер. Недавно он вернулся в Россию и был арестован. Ранее Навальный был отравлен.

Пока неизвестно, как заморозка активов Абрамовича может повлиять на лондонский «Челси», который только-только сменил главного тренера. Команду возглавил немецкий специалист Томас Тухель.