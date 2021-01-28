Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Британские депутаты выступают за заморозку активов Абрамовича из-за дела Навального

28 Января 2021, 16:39,

twitter.com

Депутаты призвали британское правительство заморозить активы владельца «Челси» Романа Абрамовича из-за дела Алексея Навального. Об этом на своих страницах сообщает The Times. Также депутаты выступили за заморозку активов Алишера Усманова, имеющего отношение к «Эвертону».

Алексей Навальный – известный российский политик-оппозиционер. Недавно он вернулся в Россию и был арестован. Ранее Навальный был отравлен.

Пока неизвестно, как заморозка активов Абрамовича может повлиять на лондонский «Челси», который только-только сменил главного тренера. Команду возглавил немецкий специалист Томас Тухель.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Челси, Эвертон, Роман Абрамович, Алишер Усманов
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (8)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
779
28 Января 2021, 18:25

Сама по себе движуха уже может так поднагадить, что мало не покажется. Минимум потери огромных средств и репутации.

0
aegur
28 Января 2021, 17:42

что бы заморозить/отжать частные активы нужны более веские основания-чем гражданство России
будет любопытно посмотреть на "верховенство права"))

0
Misha_diablo_football
28 Января 2021, 17:09

Тупые англичане хотят навредить любыми средствами...

10 000 рублей Получить ФРИБЕТ 10 000 рублей betcity
5 000 рублей Забрать Бонус на ставки parimatch.ru
0
White_Shark
28 Января 2021, 17:04

Давайте будем честны друг с другом - не заморозить, а подтырить.

0
ингерман
28 Января 2021, 17:02

ай.. гы-гы-гы.. )))

0
VlaM
28 Января 2021, 16:58

Только Навальный не был отравлен.

1
Роман Мамедов
28 Января 2021, 16:45

я за путина

1
andi
28 Января 2021, 16:57

А я за футбол - без политики.Но твой юмор оценил.

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Первая победа Сульшера над «красными»: «Ливерпуль» распрощался с Кубком Англии, проиграв лихорадочному «Манчестер Юнайтед»
Первая победа Сульшера над «красными»: «Ливерпуль» распрощался с Кубком Англии, проиграв лихорадочному «Манчестер Юнайтед»
«Барселона» рисковала вылететь из Кубка Испании, но в овертайме дожала «Корнелью»
«Барселона» рисковала вылететь из Кубка Испании, но в овертайме дожала «Корнелью»
​Кокорин – трансфер, о котором «Фиорентина» пожалеет
​Кокорин – трансфер, о котором «Фиорентина» пожалеет
Разборки Ибры и Лукаку, удаление Златана и замена арбитра: «Интер» превозмог «Милан» в Кубке Италии
Разборки Ибры и Лукаку, удаление Златана и замена арбитра: «Интер» превозмог «Милан» в Кубке Италии
«МЮ» проиграл дома безнадёжному аутсайдеру, «Эвертон» отобрал очки у «Лестера»
«МЮ» проиграл дома безнадёжному аутсайдеру, «Эвертон» отобрал очки у «Лестера»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола