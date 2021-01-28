​Британские депутаты выступают за заморозку активов Абрамовича из-за дела Навального

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28 Января 2021, 16:39,
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Депутаты призвали британское правительство заморозить активы владельца «Челси» Романа Абрамовича из-за дела Алексея Навального. Об этом на своих страницах сообщает The Times. Также депутаты выступили за заморозку активов Алишера Усманова, имеющего отношение к «Эвертону».
Алексей Навальный – известный российский политик-оппозиционер. Недавно он вернулся в Россию и был арестован. Ранее Навальный был отравлен.
Пока неизвестно, как заморозка активов Абрамовича может повлиять на лондонский «Челси», который только-только сменил главного тренера. Команду возглавил немецкий специалист Томас Тухель.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Челси, Эвертон, Роман Абрамович, Алишер Усманов
Сама по себе движуха уже может так поднагадить, что мало не покажется. Минимум потери огромных средств и репутации.
что бы заморозить/отжать частные активы нужны более веские основания-чем гражданство России
будет любопытно посмотреть на "верховенство права"))
Тупые англичане хотят навредить любыми средствами...
Давайте будем честны друг с другом - не заморозить, а подтырить.
ай.. гы-гы-гы.. )))
Только Навальный не был отравлен.
я за путина
А я за футбол - без политики.Но твой юмор оценил.