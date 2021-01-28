​Тухель: «У меня было ужасное Рождество, но вдруг я будто бы нашёл забытый под ёлкой подарок»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель поговорил о своей работе. В конце декабря немец был уволен из «ПСЖ», а уже через месяц он получил контракт в Лондоне.

«Я взволнован возможностью поработать в этой лиге и в этом клубе. У меня было довольно ужасное Рождество, но вдруг я будто бы нашёл забытый под ёлкой лучший подарок.

Это мечта – участвовать в лиге с лучшими командами и лучшими тренерами. Когда твоя мечта воплощается в реальность, это потрясающее чувство. Я сомневался, что это случится, и вдруг за 72 часа я оказался в «Челси» в Премьер-лиге», - цитирует Тухеля talkSPORT.

В первой игре под руководством Томаса Тухеля «Челси» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» (0:0).