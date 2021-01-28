Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Тухель: «У меня было ужасное Рождество, но вдруг я будто бы нашёл забытый под ёлкой подарок»

28 Января 2021, 15:42,

Global Look Press

Главный тренер «Челси» Томас Тухель поговорил о своей работе. В конце декабря немец был уволен из «ПСЖ», а уже через месяц он получил контракт в Лондоне.

«Я взволнован возможностью поработать в этой лиге и в этом клубе. У меня было довольно ужасное Рождество, но вдруг я будто бы нашёл забытый под ёлкой лучший подарок.

Это мечта – участвовать в лиге с лучшими командами и лучшими тренерами. Когда твоя мечта воплощается в реальность, это потрясающее чувство. Я сомневался, что это случится, и вдруг за 72 часа я оказался в «Челси» в Премьер-лиге», - цитирует Тухеля talkSPORT.

В первой игре под руководством Томаса Тухеля «Челси» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» (0:0).
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Челси, Томас Тухель
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
CELTIC FROST
28 Января 2021, 15:55

Были шейхи, стали - олигархи. Все в дело, все - в дом.)

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Первая победа Сульшера над «красными»: «Ливерпуль» распрощался с Кубком Англии, проиграв лихорадочному «Манчестер Юнайтед»
Первая победа Сульшера над «красными»: «Ливерпуль» распрощался с Кубком Англии, проиграв лихорадочному «Манчестер Юнайтед»
«Барселона» рисковала вылететь из Кубка Испании, но в овертайме дожала «Корнелью»
«Барселона» рисковала вылететь из Кубка Испании, но в овертайме дожала «Корнелью»
​Кокорин – трансфер, о котором «Фиорентина» пожалеет
​Кокорин – трансфер, о котором «Фиорентина» пожалеет
Разборки Ибры и Лукаку, удаление Златана и замена арбитра: «Интер» превозмог «Милан» в Кубке Италии
Разборки Ибры и Лукаку, удаление Златана и замена арбитра: «Интер» превозмог «Милан» в Кубке Италии
«МЮ» проиграл дома безнадёжному аутсайдеру, «Эвертон» отобрал очки у «Лестера»
«МЮ» проиграл дома безнадёжному аутсайдеру, «Эвертон» отобрал очки у «Лестера»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола