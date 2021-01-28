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​«Анонимные безмозглые идиоты»: «МЮ» сделал жёсткое заявление о расизме

28 Января 2021, 15:24,

Global Look Press

В среду вечером «Манчестер Юнайтед» разочаровал своих фанатов, проиграв главному аутсайдеру в лице «Шеффилд Юнайтед» на своём поле (1:2). После игры ряд игроков «красных дьяволов» столкнулись с оскорблениями в соцсетях на расовой почве.

«МЮ» сделал заявление, в котором раскритиковал авторов расистских комментариев и выразил нетерпимость к любому виду дискриминации.

«Идентифицировать этих анонимных безмозглых идиотов проблематично. Мы призываем платформы социальных сетей и регулирующие органы усилить меры по предотвращению такого поведения», - говорится в заявлении манкунианцев.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед
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Комментарии (3)
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0
qwerd
28 Января 2021, 16:54

На колено вроде до матча вставали, очень странно что не помогло.

0
snk6565
28 Января 2021, 16:11

Я даже догадываюсь о ком были эти комментарии...небось про "извечно перспективных"))))...хотя если убрать расистский подтекст...и поделом

0
CELTIC FROST
28 Января 2021, 15:42

Ой, "самых важных" обидели. Негодяйцы!

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