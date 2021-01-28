​«Анонимные безмозглые идиоты»: «МЮ» сделал жёсткое заявление о расизме

В среду вечером «Манчестер Юнайтед» разочаровал своих фанатов, проиграв главному аутсайдеру в лице «Шеффилд Юнайтед» на своём поле (1:2). После игры ряд игроков «красных дьяволов» столкнулись с оскорблениями в соцсетях на расовой почве.

«МЮ» сделал заявление, в котором раскритиковал авторов расистских комментариев и выразил нетерпимость к любому виду дискриминации.

«Идентифицировать этих анонимных безмозглых идиотов проблематично. Мы призываем платформы социальных сетей и регулирующие органы усилить меры по предотвращению такого поведения», - говорится в заявлении манкунианцев.