​«Анонимные безмозглые идиоты»: «МЮ» сделал жёсткое заявление о расизме

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28 Января 2021, 15:24,
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В среду вечером «Манчестер Юнайтед» разочаровал своих фанатов, проиграв главному аутсайдеру в лице «Шеффилд Юнайтед» на своём поле (1:2). После игры ряд игроков «красных дьяволов» столкнулись с оскорблениями в соцсетях на расовой почве.
«МЮ» сделал заявление, в котором раскритиковал авторов расистских комментариев и выразил нетерпимость к любому виду дискриминации.
«Идентифицировать этих анонимных безмозглых идиотов проблематично. Мы призываем платформы социальных сетей и регулирующие органы усилить меры по предотвращению такого поведения», - говорится в заявлении манкунианцев.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Манчестер Юнайтед
На колено вроде до матча вставали, очень странно что не помогло.
Я даже догадываюсь о ком были эти комментарии...небось про "извечно перспективных"))))...хотя если убрать расистский подтекст...и поделом
Ой, "самых важных" обидели. Негодяйцы!