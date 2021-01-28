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Фердинанд раскритиковал «МЮ» после поражения от «Шеффилд Юнайтед»

28 Января 2021, 12:22,

Global Look Press

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд прокомментировал поражение манкунианцев от «Шеффилд Юнайтед» (1:2) в поединке 20-го тура чемпионата Англии.

«С самого начала матча хозяева действовали без резкости и энергии, к которой мы привыкли в этом сезоне. Марсьяль и Рэшфорд неудачно выступили, они не довели до конца ни одной атаки. Нельзя стать чемпионом с такими нестабильными результатами. Об этом я говорю уже несколько месяцев», - приводит слова Фердинанда издание Daily Mail.

По итогам 20 туров английской Премьер-лиги «красные дьяволы» набрали 40 очков и занимают вторую строчку в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Юнайтед, Рио Фердинанд, Шеффилд Юнайтед
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