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«Арсенал» - очередной претендент на Эрика Гарсию

28 Января 2021, 11:59,

Global Look Press

Воспитанник каталонской «Барселоны» Эрик Гарсия, ныне выступающий в чемпионате Англии за «Манчестер Сити», имеет вариант продолжения карьеры в другом английском коллективе.

Как сообщает издание Mirror, заинтересованность в подписании 20-летнего испанского футболиста проявляет лондонский «Арсенал».

Ранее СМИ сообщали, что оформить трансфер Гарсии хотят «Барселона» и французский «ПСЖ».

Напомним, что в «Манчестер Сити» Эрик перешел в 2017-м году. В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги защитник провел три матча, не отметившись результативными действиями.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Арсенал Лондон, Трансферы футбола - зима 2021, Эрик Гарсия
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Комментарии (1)
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Super fanat
28 Января 2021, 12:07

Кто ж его продаст-то...))) А так вариант интересный, но только если будет перманентный трансфер.

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