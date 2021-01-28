«Арсенал» - очередной претендент на Эрика Гарсию

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28 Января 2021, 11:59,
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Воспитанник каталонской «Барселоны» Эрик Гарсия, ныне выступающий в чемпионате Англии за «Манчестер Сити», имеет вариант продолжения карьеры в другом английском коллективе.
Как сообщает издание Mirror, заинтересованность в подписании 20-летнего испанского футболиста проявляет лондонский «Арсенал».
Ранее СМИ сообщали, что оформить трансфер Гарсии хотят «Барселона» и французский «ПСЖ».
Напомним, что в «Манчестер Сити» Эрик перешел в 2017-м году. В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги защитник провел три матча, не отметившись результативными действиями.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Арсенал Лондон, Трансферы футбола - зима 2021, Эрик Гарсия
Кто ж его продаст-то...))) А так вариант интересный, но только если будет перманентный трансфер.