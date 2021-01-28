«Атлетик» нацелился на защитника «Челси»

Фланговый защитник лондонского «Челси» Сесар Аспиликуэта может вернуться в испанскую Примеру, где ранее выступал за «Осасуну». Об этом рапортует издание Larazon.

Согласно данным источника, заполучить 31-летнего футболиста в свои ряды желает «Атлетик» Бильбао. Баски собираются подписать Аспиликуэту в летнее трансферное окно.

Напомним, что действующий контракт защитника с «пенсионерами» истекает летом 2022-го года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 17 миллионов евро.

Сесар выступает в составе «Челси» с 2012-го года. В нынешнем сезоне английской Премьер-лиге защитник провел десять матчей, отметившись одной голевой передачей.