Моуринью: «Нечестно менять правило фиксации офсайда по ходу сезона»

Рулевой лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью высказался об изменении правила фиксации офсайда в чемпионате Англии.

«Меня это не обрадовало. Я считаю, что теперь правило правильное, а до этого было неверным. Но нечестно менять правило в середине сезона», - передает слова португальского специалиста издание Sky Sports.

В Премьер-лиге изменили трактовку определения офсайда после перенесенного поединка первого тура между «Манчестер Сити» и «Астон Виллой» (2:0).

По итогам 18 сыгранных матчей «Тоттенхэм» набрал 33 балла и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии.