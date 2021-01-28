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Моуринью: «Нечестно менять правило фиксации офсайда по ходу сезона»

28 Января 2021, 10:35,

Global Look Press

Рулевой лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью высказался об изменении правила фиксации офсайда в чемпионате Англии.

«Меня это не обрадовало. Я считаю, что теперь правило правильное, а до этого было неверным. Но нечестно менять правило в середине сезона», - передает слова португальского специалиста издание Sky Sports.

В Премьер-лиге изменили трактовку определения офсайда после перенесенного поединка первого тура между «Манчестер Сити» и «Астон Виллой» (2:0).

По итогам 18 сыгранных матчей «Тоттенхэм» набрал 33 балла и занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Жозе Моуринью
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