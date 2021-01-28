Магуайр высказался о провале в матче с «Шеффилд Юнайтед»

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28 Января 2021, 09:33,
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Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр дал интервью после домашнего поражения от «Шеффилд Юнайтед» (1:2) в рамках 20-го тура английской Премьер-лиги.
«Манчестер Юнайтед» не показал того уровня, на котором выступал ранее. Мы позволили сопернику дважды забить. Нужно быстро разобраться в этой неудаче и двигаться дальше. Когда выигрываешь - все легко, но важно, как быстро команда восстановится после неудачи», - приводит слова защитника портал Goal.
По итогам 20 туров АПЛ подопечные Уле Гуннара Сульшера набрали 40 баллов и занимают вторую строчку в турнирной таблице.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Гарри Магуайр
Это АПЛ и может случиться всякое. МЮ просто нужно учесть, что с такими матчами не будет чемпионства. Они показали стабильность, но вот такие провалы, переход из крайностей в крайности ни к чему хорошему не приведёт.