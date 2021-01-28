Сульшер после поражения от «Шеффилд Юнайтед» обвинил арбитров в ошибках

Наставник «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер прокомментировал поражение от «Шеффилд Юнайтед» в поединке 20-го тура Премьер-лиги. «Красные дьяволы» на «Олд Траффорд» сенсационно уступили аутсайдеру со счетом 1:2.

«Команда создала мало моментов в этом матче. «Шеффилд» отлично сыграл, защитники хорошо оборонялись. Первый мяч мы пропустили после нарушения. Думаю, судья допустил две ошибки не в нашу пользу. Складывается очень интересный сезон, все непредсказуемо», - передает слова норвежского тренера издание BBC Sport.

По итогам 20 туров чемпионата Англии «красные дьяволы» набрали 40 баллов и занимают второе место в турнирной таблице.