Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Сульшер после поражения от «Шеффилд Юнайтед» обвинил арбитров в ошибках

28 Января 2021, 09:27,

Global Look Press

Наставник «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер прокомментировал поражение от «Шеффилд Юнайтед» в поединке 20-го тура Премьер-лиги. «Красные дьяволы» на «Олд Траффорд» сенсационно уступили аутсайдеру со счетом 1:2.

«Команда создала мало моментов в этом матче. «Шеффилд» отлично сыграл, защитники хорошо оборонялись. Первый мяч мы пропустили после нарушения. Думаю, судья допустил две ошибки не в нашу пользу. Складывается очень интересный сезон, все непредсказуемо», - передает слова норвежского тренера издание BBC Sport.

По итогам 20 туров чемпионата Англии «красные дьяволы» набрали 40 баллов и занимают второе место в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Юнайтед, Уле Гуннар Сульшер
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Комментарии (7)
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0
CELTIC FROST
28 Января 2021, 13:25

Рукалицо# несолидно обвинять судью в провале с вот таким соперником. Сами в первую очередь облажались. // Что Клопп, что Сульшер, что Маур, что многие другие - чуть что, арбитры типа облажались. А как ошибки в их пользу - молчок.

0
ингерман
28 Января 2021, 12:47

ай.. после победы над ливером в кубке аглии вдохновленный сюльскьяер вечером сочинил: ви а де чемпиёнз май френдз энд вил кип он файтинг тил де енд...
а на утро он узнал что эти стихи сочинил до него ф. меркюри.. какой удар со стороны классика.. )))

0
andpet
28 Января 2021, 12:30

вспомним все мои посты что я писал как всегда одно и тоже голы со стандарта с той стороны где люк шоу.любой натиск и гол.проходной двор защита.я вижу это всё а викинг нет значит его пора увольнять .туда ещё отправить тройку игроков.

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2
altmax
28 Января 2021, 10:24

Не скажу точно про гол Шеффилда, но фол на их вратаре был и по делу зафиксирован ещё до взятия ворот (что Сульшер, судя по его постматчу, не заметил). Харри отпихнул Рамсдейла, когда тот пытался зафиксировать мяч. В 99% случаев такое свистят, и ОГС как никто другой (и как крутой в прошлом нап) об этом знает. Давид в своём случае даже не добрался до мяча (его ошибка). Мешал ли ему Билли Шарп - хз, я не заметил блокировки. В общем, любой случай можно за уши вытянуть, если хочется пожаловаться на судью. В данном матче МЮ не заслужил даже победы, всё по делу. Не согласны будут только фаны в розовых очках. С таким классом игроков, по большей части Чемпионшипа, Шеффилд взял заслуженное.

0
CELTIC FROST
28 Января 2021, 13:25

+

4
aegur
28 Января 2021, 10:21

наследие Маура живёт))

1
snk6565
28 Января 2021, 09:32

Доигрались котятки...если OGS начал обвинять судей, не все хорошо в нашем королевстве...хотя...видимо было ожидаемо...синусоидальная команда пока...жаль отпускать шити...но это обьективная реальность

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