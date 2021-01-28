Гайя и Алонсо попали в сферу интересов «Барселоны»

Защитники Хосе Гайя и Маркос Алонсо, выступающие за «Валенсию» и лондонский «Челси» соответственно, попали в сферу интересов каталонской «Барселоны». Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

Источник информирует, что «сине-гранатовые» подыскивают альтернативу Жуниору Фирпо и Хорди Альбе.

Контракты Гайи и Алонсо с их клубами рассчитаны до лета 2023-го года. Трансферная стоимость Хосе оценивается в 30 миллионов евро. Маркоса оценивают в 13 миллионов.

После 19 туров чемпионата Испании «Барселона» набрала 37 очков и занимает третье место в турнирной таблице.