Гайя и Алонсо попали в сферу интересов «Барселоны»

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28 Января 2021, 08:15,
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Защитники Хосе Гайя и Маркос Алонсо, выступающие за «Валенсию» и лондонский «Челси» соответственно, попали в сферу интересов каталонской «Барселоны». Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.
Источник информирует, что «сине-гранатовые» подыскивают альтернативу Жуниору Фирпо и Хорди Альбе.
Контракты Гайи и Алонсо с их клубами рассчитаны до лета 2023-го года. Трансферная стоимость Хосе оценивается в 30 миллионов евро. Маркоса оценивают в 13 миллионов.
После 19 туров чемпионата Испании «Барселона» набрала 37 очков и занимает третье место в турнирной таблице.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Барселона, Трансферы футбола - зима 2021, Маркос Алонсо, Трансферы футбола состоявшиеся - зима 2021, Хосе Гайя