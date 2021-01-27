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​Тухель доволен игрой «Челси», несмотря на потерю очков

27 Января 2021, 23:38,

Global Look Press

Тренерский путь в «Челси» Томас Тухель начал с нулевой ничьей с «Вулверхэмптоном». После игры немецкий тренер дал комментарий.

«Мне очень понравилась игра, я был доволен интенсивностью, настроем, энергией и качеством моей команды. Мы были хорошо организованы, мы совершили много попыток отобрать мяч в заключительной трети поля, и у нас не было недостатка интенсивности.

Во втором тайме мы ежеминутно наращивали обороты, я был очень доволен. К сожалению, мы не смогли забить, но если мы так же будем относиться к игре, результаты придут.

Вчера мы провели очень хорошую тренировку. Все парни пытались делать то, что мы требуем – тактически и структурно. Пытались понимать, где ускорить игру, как обороняться. Я не ожидал, что от одной тренировки будет такой эффект. Это даёт мне хорошее предчувствие на будущее», - цитирует Тухеля BBC.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Челси, Томас Тухель
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Комментарии (1)
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Super fanat
28 Января 2021, 01:14

Может, просто пытались подстроиться под тренера, показать, кто на что горазд, учитывая, что тренер новый, а большинство игроков молодые, хотят выделиться! И да, с затратами Челси на атаку не забивать в игре - это сильно. И да, не представляю себе сильного тренера Челси, который празднует ничью.

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