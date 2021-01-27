​Тухель доволен игрой «Челси», несмотря на потерю очков

Тренерский путь в «Челси» Томас Тухель начал с нулевой ничьей с «Вулверхэмптоном». После игры немецкий тренер дал комментарий.

«Мне очень понравилась игра, я был доволен интенсивностью, настроем, энергией и качеством моей команды. Мы были хорошо организованы, мы совершили много попыток отобрать мяч в заключительной трети поля, и у нас не было недостатка интенсивности.

Во втором тайме мы ежеминутно наращивали обороты, я был очень доволен. К сожалению, мы не смогли забить, но если мы так же будем относиться к игре, результаты придут.

Вчера мы провели очень хорошую тренировку. Все парни пытались делать то, что мы требуем – тактически и структурно. Пытались понимать, где ускорить игру, как обороняться. Я не ожидал, что от одной тренировки будет такой эффект. Это даёт мне хорошее предчувствие на будущее», - цитирует Тухеля BBC.