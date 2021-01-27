Тухель начал в «Челси» с нулевой ничьей

«Челси» играл первый матч без Фрэнка Лэмпарда на тренерской скамейке, был надёжен в обороне, но впереди создал не так много моментов, на что можно было бы надеяться в поединке против «Вулверхэмптона». Убойные моменты начали появляться у команд ближе к концу игры. Педру Нету оказался сам перед воротами и пробил в перекладину, Матео Ковачич из-за штрафной был очень близок к попаданию в девятку, а Каллуму Хадсону-Одои помешал открыть счет вратарь гостей. Итог - ничья 0:0, у Томаса Тухеля впереди много работы.