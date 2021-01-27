Тухель начал в «Челси» с нулевой ничьей

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27 Января 2021, 23:01,
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«Челси» играл первый матч без Фрэнка Лэмпарда на тренерской скамейке, был надёжен в обороне, но впереди создал не так много моментов, на что можно было бы надеяться в поединке против «Вулверхэмптона». Убойные моменты начали появляться у команд ближе к концу игры. Педру Нету оказался сам перед воротами и пробил в перекладину, Матео Ковачич из-за штрафной был очень близок к попаданию в девятку, а Каллуму Хадсону-Одои помешал открыть счет вратарь гостей. Итог - ничья 0:0, у Томаса Тухеля впереди много работы.
Протокол игры
|Челси
|0:0
|Вулверхэмптон
Менди Эдуар • Аспиликуэта Сесар • Силва Тьяго • Рюдигер Антонио • Чилуэлл Бен 62' 77' ( Абрахам Тэмми ( 77') • Жоржиньо II • Ковачич Матео • Зиеш Хаким 83' ( Маунт Мэйсон ( 83') • Хаверц Кай • Хадсон-Одои Каллум • Жиру Оливье 77' ( Пулишич Кристиан ( 77')
Запасные: Вернер Тимо • Эмерсон Палмиери • Зума Курт • Джеймс Рис II • Алонсо Маркос • Аррисабалага Кепа
Патрисиу Руй • Боли Вийи • Коди Конор • Килман Макс • Семеду Нелсон • Дендонкер Леандер • Невеш Рубен • Аит-Нури Раян 46' ( Хувер Ки-Джана ( 46') • Поденсе Даниэл 72' ( Виллиан Жозе ( 72') • Траоре Адама 90' ( Моутинью Жоау ( 90') • Нету Педру 50'
Запасные: Силва Фабио • Отасоуи Оуэн • Витинью II • Кутроне Патрик • Радди Джон • Саисс Ромен
27 января. Стадион "Стэмфорд Бридж" (Лондон).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Челси, Вулверхэмптон, Томас Тухель
толку не будет...
ай.. нормуль резалт.. )))
Игры нет без Маунта. Тухло ты начинаешь, Тухель...