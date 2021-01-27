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Тухель начал в «Челси» с нулевой ничьей

27 Января 2021, 23:01,

Global Look Press

«Челси» играл первый матч без Фрэнка Лэмпарда на тренерской скамейке, был надёжен в обороне, но впереди создал не так много моментов, на что можно было бы надеяться в поединке против «Вулверхэмптона». Убойные моменты начали появляться у команд ближе к концу игры. Педру Нету оказался сам перед воротами и пробил в перекладину, Матео Ковачич из-за штрафной был очень близок к попаданию в девятку, а Каллуму Хадсону-Одои  помешал открыть счет вратарь гостей. Итог - ничья 0:0, у Томаса Тухеля впереди много работы.

Протокол игры  
Челси 0:0 Вулверхэмптон
Менди Эдуар Аспиликуэта Сесар Силва Тьяго Рюдигер Антонио Чилуэлл Бен   62'   77' (Абрахам Тэмми (   77') Жоржиньо II Ковачич Матео Зиеш Хаким   83' (Маунт Мэйсон (   83') Хаверц Кай Хадсон-Одои Каллум Жиру Оливье   77' (Пулишич Кристиан (   77')
Запасные: Вернер Тимо Эмерсон Палмиери Зума Курт Джеймс Рис II Алонсо Маркос Аррисабалага Кепа
Патрисиу Руй Боли Вийи Коди Конор Килман Макс Семеду Нелсон Дендонкер Леандер Невеш Рубен Аит-Нури Раян   46' (Хувер Ки-Джана (   46') Поденсе Даниэл   72' (Виллиан Жозе (   72') Траоре Адама   90' (Моутинью Жоау (   90') Нету Педру   50'
Запасные: Силва Фабио Отасоуи Оуэн Витинью II Кутроне Патрик Радди Джон Саисс Ромен
27 января. Стадион "Стэмфорд Бридж" (Лондон).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Челси, Вулверхэмптон, Томас Тухель
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Комментарии (3)
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0
Leonardis
28 Января 2021, 00:15

толку не будет...

0
ингерман
27 Января 2021, 23:17

ай.. нормуль резалт.. )))

0
Манчестерский Иппатий
27 Января 2021, 23:08

Игры нет без Маунта. Тухло ты начинаешь, Тухель...

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