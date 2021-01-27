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​Тухель: «Вы не представляете, какими получились для меня последние несколько суток»

27 Января 2021, 22:43,

Global Look Press

Томас Тухель начинает в «Челси» с места в карьер. Во вторник он стал главным тренером команды, а уже в среду проводит с ней первый матч против «Вулверхэмптона».

«Вы не представляете, какими получились для меня последние 48-72 часа. Всё это было немного сюрреалистично. Но я сейчас здесь, и это потрясающе. Это было настоящее безумие.

Посмотрим, успел ли я передать что-то футболистам. Нам нечего бояться. Я надеюсь, что мы будем атаковать и играть в храбрый футбол – создавать моменты и забивать голы», - сказал Тухель в эфире BT Sport.

Следить за концовкой матча «Челси» - «Вулверхэмптон» можно в текстовой трансляции.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Челси, Томас Тухель
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