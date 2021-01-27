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Эффект Тухеля: «Челси» побил рекорд по точным пасам

27 Января 2021, 22:30,

Global Look Press

В среду «Челси» проводит матч против «Вулверхэмптона» в рамках двадцатого тура Премьер-лиги. На тренерском мостике лондонцев дебютирует Томас Тухель, который только во вторник принял команду.

Как сообщает Opta, в первом тайме игроки «Челси» сделали 433 точных паса. Это рекордный показатель лондонцев в Премьер-лиге за первый тайм, если брать период с сезона 2003/2004, когда эксперты из Opta стали вести статистику по передачам.

Напомним, на тренерском мостике «Челси» Тухель заменил Фрэнка Лэмпарда. Молодой тренер был уволен из-за неудовлетворительных результатов.

Следить за матчем «Челси» - «Вулверхэмптон» можно в текстовой трансляции.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Челси, Томас Тухель
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Комментарии (1)
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0
Super fanat
27 Января 2021, 22:33

Это всё хорошо, точные пасы и всё такое. А победили ли они? Может, это и локальный "подвиг", но без победы это не будет иметь абсолютно никакого значения.

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