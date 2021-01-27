​Погба высказался о своём будущем

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба высказался по поводу своего будущего. Слухи то и дело связывают француза со сменой клубной прописки.

«У меня есть контракт, я здесь, я получаю удовольствие. Все знают, что у меня остался один год по контракту. Я собираюсь поговорить с клубом и посмотреть, что происходит.

На сегодняшний день моя задача заключается в том, чтобы что-то выиграть. Я думаю только о победах и о том, как делать всё возможное, чтобы помогать команде», - сказал Погба Рио Фердинанду в интервью BT Sport.

Некоторое время назад агент Погба Мино Райола заявил, что между игроком и «Манчестер Юнайтед» «всё кончено».