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​Погба высказался о своём будущем

27 Января 2021, 21:52,

Depositphotos

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба высказался по поводу своего будущего. Слухи то и дело связывают француза со сменой клубной прописки.

«У меня есть контракт, я здесь, я получаю удовольствие. Все знают, что у меня остался один год по контракту. Я собираюсь поговорить с клубом и посмотреть, что происходит.

На сегодняшний день моя задача заключается в том, чтобы что-то выиграть. Я думаю только о победах и о том, как делать всё возможное, чтобы помогать команде», - сказал Погба Рио Фердинанду в интервью BT Sport.

Некоторое время назад агент Погба Мино Райола заявил, что между игроком и «Манчестер Юнайтед» «всё кончено».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед, Поль Погба
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