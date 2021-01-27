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​Обамеянг объяснил причины срочного отъезда из «Арсенала»

27 Января 2021, 20:38,

Global Look Press

Перед субботней игрой Кубка Англии против «Саутгемптона» форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг в срочном порядке уехал из расположения команды. Габонский форвард пропустил и вторничный поединок против того же «Саутгемптона» в чемпионате Англии. Теперь Обамеянг пролил свет на своё отсутствие.

«У моей матери проблемы со здоровьем, мне пришлось помочь ей. Сейчас она чувствует себя гораздо лучше, я вернусь домой сегодня вечером», - написал Обамеянг в Twitter, поблагодарив за поддержку «Арсенал» и фанатов.

На субботу, тридцатого января, «Арсенал» проведёт домашний матч Премьер-лиги против «Манчестер Юнайтед».  
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Арсенал Лондон, Пьер-Эмерик Обамеянг
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Комментарии (1)
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0
Super fanat
27 Января 2021, 22:41

Обамеянг, без тебя упустили Кубок Англии, но в чемпионате ещё держимся... Ты - последний компонент для команды при подъёме наверх, кто бы что ни говорил! Ваш дуэт с Ляказеттом когда-то должен сыграть и окупиться. И уверен, что твоя феноменальная результативность, которая имела место быть всё это время, скоро вернётся.

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