​Обамеянг объяснил причины срочного отъезда из «Арсенала»

Перед субботней игрой Кубка Англии против «Саутгемптона» форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг в срочном порядке уехал из расположения команды. Габонский форвард пропустил и вторничный поединок против того же «Саутгемптона» в чемпионате Англии. Теперь Обамеянг пролил свет на своё отсутствие.

«У моей матери проблемы со здоровьем, мне пришлось помочь ей. Сейчас она чувствует себя гораздо лучше, я вернусь домой сегодня вечером», - написал Обамеянг в Twitter, поблагодарив за поддержку «Арсенал» и фанатов.

На субботу, тридцатого января, «Арсенал» проведёт домашний матч Премьер-лиги против «Манчестер Юнайтед».