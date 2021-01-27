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Эдегор: «Я общался с Себальосом до перехода в «Арсенал»

27 Января 2021, 19:49,

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Полузащитник «Реала» Мартин Эдегор, перешедший в «Арсенал» на правах аренды, рассказал, что общался с бывшим хавбеком «сливочных» Дани Себальосом перед тем, как принять предложение «канониров».

«Да, Дани писал мне на днях, он рассказал о клубе, тренере и прочих вещах. Дани говорил только хорошие вещи – это было очень важно для меня, он счастлив, что я перешёл в «Арсенал. Здорово уже быть знакомым с кем-то в новом клубе.

Это были непростые дни, но я много общался с руководителями «Арсенала» и главным тренером, мне всё понравилось. Это прекрасный шанс для меня, сейчас я действительно счастлив», - цитирует Эдегора пресс-служба «Арсенала».
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Арсенал Лондон, Мартин Эдегор, Дани Себальос
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