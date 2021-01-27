Эдегор: «Я общался с Себальосом до перехода в «Арсенал»

Полузащитник «Реала» Мартин Эдегор, перешедший в «Арсенал» на правах аренды, рассказал, что общался с бывшим хавбеком «сливочных» Дани Себальосом перед тем, как принять предложение «канониров».

«Да, Дани писал мне на днях, он рассказал о клубе, тренере и прочих вещах. Дани говорил только хорошие вещи – это было очень важно для меня, он счастлив, что я перешёл в «Арсенал. Здорово уже быть знакомым с кем-то в новом клубе.

Это были непростые дни, но я много общался с руководителями «Арсенала» и главным тренером, мне всё понравилось. Это прекрасный шанс для меня, сейчас я действительно счастлив», - цитирует Эдегора пресс-служба «Арсенала».