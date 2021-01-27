Артета – о трансфере Эдегора: «Он добавит нам вариативности»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал переход Мартина Эдегора в стан «канониров» из мадридского «Реала» на правах аренды.

«Замечательно, что нам удалось арендовать Мартина до конца сезона. Это, конечно, игрок, которого мы очень хорошо знаем, хотя он ещё и очень молод, но уже продолжительное время выступает на высочайшем уровне. Эдегор усилит наше нападение и добавит нам вариативности, я очень рад», - цитирует испанского специалиста пресс-служба «Арсенала».

22-летний норвежец принял участие в девяти матчах «Реала» во всех турнирах, но голевыми действиями не отметился.