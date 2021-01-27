Артета – о трансфере Эдегора: «Он добавит нам вариативности»

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27 Января 2021, 18:20,
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал переход Мартина Эдегора в стан «канониров» из мадридского «Реала» на правах аренды.
«Замечательно, что нам удалось арендовать Мартина до конца сезона. Это, конечно, игрок, которого мы очень хорошо знаем, хотя он ещё и очень молод, но уже продолжительное время выступает на высочайшем уровне. Эдегор усилит наше нападение и добавит нам вариативности, я очень рад», - цитирует испанского специалиста пресс-служба «Арсенала».
22-летний норвежец принял участие в девяти матчах «Реала» во всех турнирах, но голевыми действиями не отметился.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Арсенал Лондон, Микель Артета, Мартин Эдегор
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