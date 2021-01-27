Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Артета – о трансфере Эдегора: «Он добавит нам вариативности»

27 Января 2021, 18:20,

Global Look Press

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал переход Мартина Эдегора в стан «канониров» из мадридского «Реала» на правах аренды.

«Замечательно, что нам удалось арендовать Мартина до конца сезона. Это, конечно, игрок, которого мы очень хорошо знаем, хотя он ещё и очень молод, но уже продолжительное время выступает на высочайшем уровне. Эдегор усилит наше нападение и добавит нам вариативности, я очень рад», - цитирует испанского специалиста пресс-служба «Арсенала».

22-летний норвежец принял участие в девяти матчах «Реала» во всех турнирах, но голевыми действиями не отметился.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Арсенал Лондон, Микель Артета, Мартин Эдегор
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
LMI
27 Января 2021, 19:12

Ну дай бог

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Первая победа Сульшера над «красными»: «Ливерпуль» распрощался с Кубком Англии, проиграв лихорадочному «Манчестер Юнайтед»
Первая победа Сульшера над «красными»: «Ливерпуль» распрощался с Кубком Англии, проиграв лихорадочному «Манчестер Юнайтед»
«Барселона» рисковала вылететь из Кубка Испании, но в овертайме дожала «Корнелью»
«Барселона» рисковала вылететь из Кубка Испании, но в овертайме дожала «Корнелью»
​Кокорин – трансфер, о котором «Фиорентина» пожалеет
​Кокорин – трансфер, о котором «Фиорентина» пожалеет
Разборки Ибры и Лукаку, удаление Златана и замена арбитра: «Интер» превозмог «Милан» в Кубке Италии
Разборки Ибры и Лукаку, удаление Златана и замена арбитра: «Интер» превозмог «Милан» в Кубке Италии
«Реал» вылетел из Кубка короля, проиграв в большинстве сопернику из третьего дивизиона
«Реал» вылетел из Кубка короля, проиграв в большинстве сопернику из третьего дивизиона


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола