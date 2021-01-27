Клопп: «Мы хотим стать командой, с которой никто не захочет играть»

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27 Января 2021, 17:33,
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что у его команды есть потенциал для борьбы за титул АПЛ.
«Конечно, «Ливерпуль» изменился по сравнению с прошлым сезоном. Время идёт, всё меняется, появляются новые футболисты. Люди говорят, что стало хуже, но это неправда, нельзя делать выводы по таком короткому периоду времени, всё покажет дистанция. Я уверен, что у этой команды есть потенциал для борьбы за титул.
Мы просто хотим стать командой, с которой никто не захочет играть. У нас есть шансы стать таковою», - цитирует Клоппа журналист Пол Грост в «Твиттере».
После девятнадцати туров «Ливерпуль» занимает пятое место в АПЛ.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Ливерпуль, Юрген Клопп
ну...я не хотел бы играть с коммандой...пидар...ов например...
или с негодяев...)
Хетафе?