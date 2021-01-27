Клопп: «Мы хотим стать командой, с которой никто не захочет играть»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что у его команды есть потенциал для борьбы за титул АПЛ.

«Конечно, «Ливерпуль» изменился по сравнению с прошлым сезоном. Время идёт, всё меняется, появляются новые футболисты. Люди говорят, что стало хуже, но это неправда, нельзя делать выводы по таком короткому периоду времени, всё покажет дистанция. Я уверен, что у этой команды есть потенциал для борьбы за титул.

Мы просто хотим стать командой, с которой никто не захочет играть. У нас есть шансы стать таковою», - цитирует Клоппа журналист Пол Грост в «Твиттере».

После девятнадцати туров «Ливерпуль» занимает пятое место в АПЛ.