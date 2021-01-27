Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Клопп: «Сколько тренеров поработало в «Челси» за последние 15 лет? Уверен, что у Лэмпарда всё будет хорошо»

27 Января 2021, 15:39,

Global Look Press

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп отказался комментировать назначение Томаса Тухеля на пост главного тренера «Челси».

«Я не уверен, что могу дать ему какой-то совет, у меня нет его номера телефона. Мне повезло с клубами, в которых я работал. У меня всегда было время, владельцы верили в тренерский штаб и понимали, что невозможно ничего построить за короткий срок.

Сколько тренеров поработало в «Челси» за последние пятнадцать лет? Вы или успешны, или вас сразу же увольняют. Я ничего не могу с этим поделать. Я уверен, что у Лэмпарда всё будет хорошо. Футбольные люди видели, что у него был план», - цитирует немецкого специалиста Liverpool Echo.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Челси, Юрген Клопп, Фрэнк Лэмпард
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Первая победа Сульшера над «красными»: «Ливерпуль» распрощался с Кубком Англии, проиграв лихорадочному «Манчестер Юнайтед»
Первая победа Сульшера над «красными»: «Ливерпуль» распрощался с Кубком Англии, проиграв лихорадочному «Манчестер Юнайтед»
«Барселона» рисковала вылететь из Кубка Испании, но в овертайме дожала «Корнелью»
«Барселона» рисковала вылететь из Кубка Испании, но в овертайме дожала «Корнелью»
​Кокорин – трансфер, о котором «Фиорентина» пожалеет
​Кокорин – трансфер, о котором «Фиорентина» пожалеет
Разборки Ибры и Лукаку, удаление Златана и замена арбитра: «Интер» превозмог «Милан» в Кубке Италии
Разборки Ибры и Лукаку, удаление Златана и замена арбитра: «Интер» превозмог «Милан» в Кубке Италии
«Реал» вылетел из Кубка короля, проиграв в большинстве сопернику из третьего дивизиона
«Реал» вылетел из Кубка короля, проиграв в большинстве сопернику из третьего дивизиона


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола