Клопп: «Сколько тренеров поработало в «Челси» за последние 15 лет? Уверен, что у Лэмпарда всё будет хорошо»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп отказался комментировать назначение Томаса Тухеля на пост главного тренера «Челси».

«Я не уверен, что могу дать ему какой-то совет, у меня нет его номера телефона. Мне повезло с клубами, в которых я работал. У меня всегда было время, владельцы верили в тренерский штаб и понимали, что невозможно ничего построить за короткий срок.

Сколько тренеров поработало в «Челси» за последние пятнадцать лет? Вы или успешны, или вас сразу же увольняют. Я ничего не могу с этим поделать. Я уверен, что у Лэмпарда всё будет хорошо. Футбольные люди видели, что у него был план», - цитирует немецкого специалиста Liverpool Echo.