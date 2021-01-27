Эдегор: «Артета поверил в меня – это очень важно»

Полузащитник Мартин Эдегор, перешедший из мадридского «Реала» в «Арсенал» на правах аренды, рассказал о влиянии главного тренера «канониров» Микеля Артеты на его решение.

«Конечно, я общался с Артетой, перед тем как перейти в «Арсенал». Он является прекрасным тренером, мне понравились его идеи и то, как он видит футбол в целом. Микель поверил в меня – это очень важно.

Каждый раз, когда вы переходите в той или иной клуб, вам важно понимать, что ждёт клуб от вас и какие планы. Здесь с этим всё в порядке.

Мне нравится клуб, нравится то, как «Арсенал» хочет играть. Думаю, что я сделал правильный выбор», - цитирует Эдегора пресс-служба «канониров».