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Эдегор: «Артета поверил в меня – это очень важно»

27 Января 2021, 15:06,

Global Look Press

Полузащитник Мартин Эдегор, перешедший из мадридского «Реала» в «Арсенал» на правах аренды, рассказал о влиянии главного тренера «канониров» Микеля Артеты на его решение.

«Конечно, я общался с Артетой, перед тем как перейти в «Арсенал». Он является прекрасным тренером, мне понравились его идеи и то, как он видит футбол в целом. Микель поверил в меня – это очень важно.

Каждый раз, когда вы переходите в той или иной клуб, вам важно понимать, что ждёт клуб от вас и какие планы. Здесь с этим всё в порядке.

Мне нравится клуб, нравится то, как «Арсенал» хочет играть. Думаю, что я сделал правильный выбор», - цитирует Эдегора пресс-служба «канониров».
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Арсенал Лондон, Микель Артета, Мартин Эдегор
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