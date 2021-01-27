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«Арсенал» арендовал Эдегора

27 Января 2021, 14:50,

Global Look Press

Полузащитник мадридского «Реала» Мартин Эдегор перешёл в «Арсенал» на правах аренды.

Как сообщает пресс-служба «канониров», соглашение рассчитано до конца сезона. Переход норвежца прокомментировал и технический директор «Арсенала» Эду.

«Мы рады приветствовать Мартина в клубе. Я хотел бы поблагодарить «Реал» и представителей Эдегора за то, что этот переход состоялся. Мартин – исключительный талант, он несомненно усилит нашу команду», - сказал Эду.

Эдегор принял участие в девяти матчах мадридского клуба в нынешнем сезоне, но голевыми действиями не отметился. Контракт 22-летнего футболиста со «сливочными» рассчитан до 30 июня 2023 года.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Реал Мадрид, Арсенал Лондон, Мартин Эдегор, Трансферы футбола - состоявшиеся зима 2021
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