«Арсенал» арендовал Эдегора

Полузащитник мадридского «Реала» Мартин Эдегор перешёл в «Арсенал» на правах аренды.

Как сообщает пресс-служба «канониров», соглашение рассчитано до конца сезона. Переход норвежца прокомментировал и технический директор «Арсенала» Эду.

«Мы рады приветствовать Мартина в клубе. Я хотел бы поблагодарить «Реал» и представителей Эдегора за то, что этот переход состоялся. Мартин – исключительный талант, он несомненно усилит нашу команду», - сказал Эду.

Эдегор принял участие в девяти матчах мадридского клуба в нынешнем сезоне, но голевыми действиями не отметился. Контракт 22-летнего футболиста со «сливочными» рассчитан до 30 июня 2023 года.