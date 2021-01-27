Грэй продолжит карьеру в «Байере»

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27 Января 2021, 11:59,
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Хавбек «Лестера» Демарай Грэй близок к переезду в немецкую Бундеслигу, об этом рапортует инсайдер Николо Скира в своем «Твиттере».
Согласно данным журналиста, 24-летний футболист продолжит карьеру в леверкузенском «Байере». Стороны уже провели переговоры и договорились о подписании трудового соглашения.
Ранее СМИ сообщали, что заинтересованность в услугах Грэя проявляют лиссабонская «Бенфика» и «Монако».
В нынешнем сезоне чемпионата Англии Демарай провел всего один поединок.
После 18 туров Бундеслиги «фармацевты» набрали 32 очка и занимает третье место в турнирной таблице.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Байер, Трансферы футбола - зима 2021, Демарай Грэй