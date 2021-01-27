Бьелса высказался о победе над «Ньюкаслом»

Наставник «Лидса» Марсело Бьелса пообщался с журналистами после победного поединка с «Ньюкаслом» (2:1) в рамках 20-го тура чемпионата Англии.

«Всегда очень важно забивать. В этот раз Джеку Харрисону удалось отличиться голом в нужный момент, это принесло нам победу.

Еще до старта встречи мы понимали, что легко не будет. Однако мы настраивались только на победу. Было трудно, но команда выполнила задачу», - передает слова аргентинского тренера пресс-служба клуба.

Благодаря победе «Лидс» набрал 26 очков и располагается на 12-й позиции в турнирной таблице английской Премьер-лиги.