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Бьелса высказался о победе над «Ньюкаслом»

27 Января 2021, 08:59,

Global Look Press

Наставник «Лидса» Марсело Бьелса пообщался с журналистами после победного поединка с «Ньюкаслом» (2:1) в рамках 20-го тура чемпионата Англии.

«Всегда очень важно забивать. В этот раз Джеку Харрисону удалось отличиться голом в нужный момент, это принесло нам победу.

Еще до старта встречи мы понимали, что легко не будет. Однако мы настраивались только на победу. Было трудно, но команда выполнила задачу», - передает слова аргентинского тренера пресс-служба клуба.

Благодаря победе «Лидс» набрал 26 очков и располагается на 12-й позиции в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Лидс, Марсело Бьелса
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