Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Артета подвёл итоги матча против «Саутгемптона»

27 Января 2021, 08:44,

Global Look Press

Испанский специалист Микель Артета прокомментировал победу над «Саутгемптоном» в поединке 20-го тура английской Премьер-лиги. «Канониры» выиграли со счетом 3:1.

«Команда отлично действовала на протяжении всей встречи. Соперник забил гол с углового, однако мы мгновенно ответили. «Арсенал» отлично владел мячом, мы прекрасно прессинговали. Это был сильный поединок с нашей стороны. Здесь нелегко побеждать. Впереди у нас еще много работы», - передает слова Артеты издание BBC Sport.

После 20 туров чемпионата Англии «Арсенал» набрал 30 баллов и располагается на восьмой позиции в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Арсенал Лондон, Микель Артета
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Комментарии (3)
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1
Ars1987
27 Января 2021, 11:39
Да полностью соглашусь с вами. Хорошо команда смотрелась. А вот когда Вилиана выпускали я про себя подумал куда ж вы это дерево выпустили. А так Сака Смит Роу очень прилично смотрятся. Удивляет Джака в последнее время видно что изменился стал отрабатывать по полной.
1
Super fanat
27 Января 2021, 09:55

Действительно, быстрый ответ на атакующие действия Саутгемптона смутил команду. Они банально не знали, что делать с мячом во втором тайме, в то время, как Арс куражился, приятно было наблюдать за такой игрой команды, которая отсылала нас в недавнее прошлое. Оптимистические прогнозы, впрочем, пока строить рано, слишком многое уже произошло в этом сезоне, да и из Кубка вылетели. Но то, что мы даже в зону ЛЧ можем попасть, это очевидно. Защитную игру бы улучшить, Луиса убрать и Магальяэса поставить в состав да травм избежать и тогда шансы на это будут реальными!

0
Tytus
27 Января 2021, 11:14

Луиса убрать в пожарном порядке, Виллиана даже к скамье запасных не подпускать! А так - хорошая игра. Удивил Седрик - здорово сыграл. Он динамичнее, резче Бельерина. Вернётся Тирни - Седрика на правый фланг бы в качестве игрока старта. Но ключевая фигура - Сака. Давно в Арсенале не было игрока такого уровня. Уж на что мне Санчес импонировал, но этот 19-летний мальчишка... Господи, он мне моментами молодого Месси напоминает, да ещё и универсал - куда ни поставь, везде полезен. Тьфу-тьфу, конечно, а то такими сравнениями паренька сглажу). А кстати, Пепе слева смотрелся получше, чем справа, где он абсолютно из игры выпадал. Но всё равно - пока ещё не то... Посмотрим, как будет, когда вернётся Ауба - не испортит ли он обедни. Интересно, что придумает Артета для МЮ...

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