Артета подвёл итоги матча против «Саутгемптона»

Испанский специалист Микель Артета прокомментировал победу над «Саутгемптоном» в поединке 20-го тура английской Премьер-лиги. «Канониры» выиграли со счетом 3:1.

«Команда отлично действовала на протяжении всей встречи. Соперник забил гол с углового, однако мы мгновенно ответили. «Арсенал» отлично владел мячом, мы прекрасно прессинговали. Это был сильный поединок с нашей стороны. Здесь нелегко побеждать. Впереди у нас еще много работы», - передает слова Артеты издание BBC Sport.

После 20 туров чемпионата Англии «Арсенал» набрал 30 баллов и располагается на восьмой позиции в турнирной таблице.