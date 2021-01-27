Игало объявил об уходе из «Манчестер Юнайтед»

Нигерийский форвард Одион Игало сообщил об скором уходе из «Манчестер Юнайтед».

«Моя мечта подходит к концу. Хочу сказать спасибо богу за то, что помог мне исполнить мечту всей моей жизни. Я сыграл в футболке «красных дьяволов». Это была огромная честь, всегда буду помнить этот момент. Я навсегда останусь поклонником «МЮ», - гласит сообщение нападающего в «Инстаграме».

Напомним, что Одион выступал за манкунианский коллектив на правах аренды. Срок действия трудового договора истекает 31-го января текущего года. Правами на африканского футболиста владеет китайский клуб «Шанхай Шэньхуа».