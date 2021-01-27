Алли дал согласие на переход в «ПСЖ»

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27 Января 2021, 08:13,
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Хавбек лондонского «Тоттенхэма» Деле Алли готов перебраться в чемпионат Франции, где заинтересованность в его услугах проявляет «ПСЖ». Об этом информирует журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Согласно данным источника, полузащитник положительно рассматривает перспективу перехода в парижский гранд. Сейчас стороны обсуждают аренду с правом выкупа. При этом отмечается, что руководитель «шпор» Дэниел Леви не горит желанием расставаться с игроком в середине сезона.
В нынешнем сезоне чемпионата Англии 24-летний хавбек провел всего четыре поединка, не отметившись результативными действиями.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: ПСЖ, Трансферы футбола - зима 2021, Деле Алли