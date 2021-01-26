Сульшер - о Кавани: «Когда нападающий в таком возрасте пробегает почти 12 км за игру, то показывает всем пример»

Форвард Эдинсон Кавани помог «Манчестер Юнайтед» пройти «Ливерпуль» в Кубке Англии и готов и дальше приносить пользу команде. Уругвайским футболистом доволен и главный тренер «красных дьяволов» Уле Гуннар Сульшер.

- Когда нападающий в таком возрасте пробегает почти 12 километров за игру, то показывает всем пример, - заявил Сульшер на пресс-конференции. - Он прессингует вратаря, полузащитников и несет в себе угрозу соперникам. Кавани полезен в каждом матче и отдается по полной день за днем, у него отличное отношение к делу и огромный опыт.

В 18 матчах сезона 33-летний Кавани отличился пять раз.