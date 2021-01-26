«Вест Хэм» ворвался в зону Лиги чемпионов, «Ньюкасл» проиграл в пятом матче подряд

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26 Января 2021, 22:57,
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Во вторник в чемпионате Англии стартовал второй круг. «Вест Хэм» пропустил уже в самом начале выездного матча с «Кристал Пэлас», но благодаря дублю Томаша Соучека уже с 25-й минуты вел в счете, а после перерыва Крэйг Доусон закрепил перевес «молотобойцев» (3:2). Третья победа кряду вывела «Вест Хэм» на четвертое место в лиге.
В параллельном поединке «Ньюкасл» уступил «Лидсу» (1:2), что стало пятым кряду поражением команды Стива Брюса.
Протокол игры
|(1:0) Заха Уилфрид 3'
|9' Соучек Томаш (1:1)
|25' Соучек Томаш (1:2)
|65' Доусон Крэйг (1:3)
|(2:3) Бачуайи Миши 90'
Гуаита Висенте • Уорд Джоэл • Кэхилл Гари • Куйяте Шейку • Митчелл Тайрик • Таунсенд Андрос 66' ( Бачуайи Миши ( 66') • Миливоевич Лука 73' ( Айю Джордан ( 73') • Макартур Джеймс • Эзе Эберечи • Заха Уилфрид • Бентеке Кристиан 73' ( Ридевальд Жайро ( 73')
Запасные: Батлэнд Джек • Данн Скотт • Келли Мартин • Клайн Натаниэль • Маккарти Джеймс • Ван Анхольт Патрик
Фабьянски Лукаш • Цоуфал Владимир • Доусон Крэйг • Огбонна Анджело • Крессуэлл Арон • Райс Деклан • Соучек Томаш • Боуэн Джаррод 81' ( Фредерикс Райан ( 81') • Бенрахма Саид 87' ( Ноубл Марк ( 87') • Форнальс Пабло • Антонио Майкл 83' ( Ярмоленко Андрей ( 83')
Запасные: Лансини Мануэль • Джонсон Бен • Мартин Дэвид • Бальбуэна Фабиан • Одубеко Адемипо • Диоп Исса
26 января. Стадион "Селхерст Парк" (Лондон).
Протокол игры
|17' Рафинья Диас (0:1)
|(1:1) Альмирон Мигель 57'
|61' Харрисон Джек (1:2)
Дарлоу Карл • Хэйден Айзак • Ласcеллс Джамал • Шёр Фабиан • 86'Льюис Джамал • Мёрфи Джейкоб 64' ( Сент-Максимин Аллан ( 64') • Шелви Джонджо • Хендрик Джефф • Альмирон Мигель • Фрейзер Райан 77' ( Гейл Дуайт ( 77') • Уилсон Каллум
Запасные: Лонгстафф Мэттью • Ритчи Мэтт • Кэрролл Эндрю • Жоэлинтон • Крафт Эмиль • Дубравка Мартин • Манкильо Хави
Меслье Иллан • Эйлинг Люк • Льоренте Диего 10' ( Стрёйк Паскаль ( 10') • Купер Лиам • Алиоски Эгзиян 54' 56' ( Клих Матеуш ( 56') • Филлипс Кэлвин • Рафинья Диас • Даллас Стюарт • Морено Родриго • 86'Харрисон Джек • 89'Бэмфорд Патрик 60' ( Робертс Тайлер ( 60')
Запасные: Кошта Элдер • Эрнандес Пабло • Касилья Кико • Дэвис Лейф • Шеклтон Джейми • Поведа Иан
26 января. Стадион "Сент-Джеймс Парк".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Ньюкасл, Вест Хэм
Форнальс - в скором времени - "звезда" АПЛ и игрок для ТОП-клубов! Ещё в "Вильярреале" он выделялся своей техникой и диспетчерскими способностями. И сегодня - основная острота и мысль в атаке исходила от него. Не совсем мне понятно, почему он в основном "привязан" к левой бровке, хотя его позиция - как диспетчера - в центре. Но Мойесу видней...
А ведь в начале сезона молотки были чуть ли не в зоне вылета