«Вест Хэм» ворвался в зону Лиги чемпионов, «Ньюкасл» проиграл в пятом матче подряд

Во вторник в чемпионате Англии стартовал второй круг. «Вест Хэм» пропустил уже в самом начале выездного матча с «Кристал Пэлас», но благодаря дублю Томаша Соучека уже с 25-й минуты вел в счете, а после перерыва Крэйг Доусон закрепил перевес «молотобойцев» (3:2). Третья победа кряду вывела «Вест Хэм» на четвертое место в лиге.

В параллельном поединке «Ньюкасл» уступил «Лидсу» (1:2), что стало пятым кряду поражением команды Стива Брюса.