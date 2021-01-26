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«Вест Хэм» ворвался в зону Лиги чемпионов, «Ньюкасл» проиграл в пятом матче подряд

26 Января 2021, 22:57,

Global Look Press

Во вторник в чемпионате Англии стартовал второй круг. «Вест Хэм» пропустил уже в самом начале выездного матча с «Кристал Пэлас», но благодаря дублю Томаша Соучека уже с 25-й минуты вел в счете, а после перерыва Крэйг Доусон закрепил перевес «молотобойцев» (3:2). Третья победа кряду вывела «Вест Хэм» на четвертое место в лиге.

В параллельном поединке «Ньюкасл» уступил «Лидсу» (1:2), что стало пятым кряду поражением команды Стива Брюса.

Протокол игры  
Кристал Пэлас 2:3 Вест Хэм
(1:0) Заха Уилфрид 3'    
    9' Соучек Томаш (1:1)
    25' Соучек Томаш (1:2)
    65' Доусон Крэйг (1:3)
(2:3) Бачуайи Миши 90'    
Гуаита Висенте Уорд Джоэл Кэхилл Гари Куйяте Шейку Митчелл Тайрик Таунсенд Андрос   66' (Бачуайи Миши (   66') Миливоевич Лука   73' (Айю Джордан (   73') Макартур Джеймс Эзе Эберечи Заха Уилфрид Бентеке Кристиан   73' (Ридевальд Жайро (   73')
Запасные: Батлэнд Джек Данн Скотт Келли Мартин Клайн Натаниэль Маккарти Джеймс Ван Анхольт Патрик
Фабьянски Лукаш Цоуфал Владимир Доусон Крэйг Огбонна Анджело Крессуэлл Арон Райс Деклан Соучек Томаш Боуэн Джаррод   81' (Фредерикс Райан (   81') Бенрахма Саид   87' (Ноубл Марк (   87') Форнальс Пабло Антонио Майкл   83' (Ярмоленко Андрей (   83')
Запасные: Лансини Мануэль Джонсон Бен Мартин Дэвид Бальбуэна Фабиан Одубеко Адемипо Диоп Исса
26 января. Стадион "Селхерст Парк" (Лондон).
Протокол игры  
Ньюкасл 1:2 Лидс
    17' Рафинья Диас (0:1)
(1:1) Альмирон Мигель 57'    
    61' Харрисон Джек (1:2)
Дарлоу Карл Хэйден Айзак Ласcеллс Джамал Шёр Фабиан   86' Льюис Джамал Мёрфи Джейкоб   64' (Сент-Максимин Аллан (   64') Шелви Джонджо Хендрик Джефф Альмирон Мигель Фрейзер Райан   77' (Гейл Дуайт (   77') Уилсон Каллум
Запасные: Лонгстафф Мэттью Ритчи Мэтт Кэрролл Эндрю Жоэлинтон Крафт Эмиль Дубравка Мартин Манкильо Хави
Меслье Иллан Эйлинг Люк Льоренте Диего   10' (Стрёйк Паскаль (   10') Купер Лиам Алиоски Эгзиян   54'   56' (Клих Матеуш (   56') Филлипс Кэлвин Рафинья Диас Даллас Стюарт Морено Родриго   86' Харрисон Джек   89' Бэмфорд Патрик   60' (Робертс Тайлер (   60')
Запасные: Кошта Элдер Эрнандес Пабло Касилья Кико Дэвис Лейф Шеклтон Джейми Поведа Иан
26 января. Стадион "Сент-Джеймс Парк".
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ньюкасл, Вест Хэм
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Комментарии (2)
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0
redwhite1959
26 Января 2021, 23:11

Форнальс - в скором времени - "звезда" АПЛ и игрок для ТОП-клубов! Ещё в "Вильярреале" он выделялся своей техникой и диспетчерскими способностями. И сегодня - основная острота и мысль в атаке исходила от него. Не совсем мне понятно, почему он в основном "привязан" к левой бровке, хотя его позиция - как диспетчера - в центре. Но Мойесу видней...

0
Underdog
26 Января 2021, 23:03

А ведь в начале сезона молотки были чуть ли не в зоне вылета

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